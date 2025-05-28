Тедди АТЛАС: «Я волнуюсь за эту легенду, зачем он решил с ним драться?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мэнни Пакьяо

Известный тренер Тедди Атлас отреагировал на возвращение на ринг легенды бокса Мэнни Пакьяо.

«Я волнуюсь, я не хочу никому мешать зарабатывать на жизнь, зарабатывать деньги, но я очень волнуюсь за Пакьяо. Это замечательный человек, который помогал своему народу, который боролся за свой народ, который поднимал свой народ, который раздавал деньги своему народу, пожалуй, слишком много, но он раздавал деньги.

«Теперь, когда ему приходится драться в 46 лет после 72 боев, я волнуюсь, что ему приходится драться с молодым парнем, зачем он решил это сделать?», – сказал Пакьяо.

Пакьяо проведет бой за титул чемпиона мира против американца Марио Барриоса (29-2-1, 18 КО), который владеет поясом WBC

Ранее известный промоутер Боб Арум высказался о современном супертяжелом дивизионе в боксе и вспомнил украинского боксера Александра Усика.

sport.ua