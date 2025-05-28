Испанский гранд готов перехватить защитника у "Манчестер Юнайтед".

Согласно эксклюзивной информации от авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, мадридский "Реал" официально связался с "Бенфикой" насчет подписания Альваро Каррераса. Сделка может быть заключена в ближайшее время.

Сейчас продолжаются переговоры. Известно, что между "Бенфикой" и "Реалом" отличные отношения. Королевский клуб уже достиг договоренности с 22-летним испанским игроком об условиях личного контракта.

Ранее появлялась информация о том, что "Манчестер Юнайтед" хочет подписать Каррераса, ведь в его контракте существует опция обратного выкупа в размере 20 миллионов евро для "красных дьяволов", но сейчас он на пути в "Реал".

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В этом сезоне Альваро Каррерас провел 50 матчей за "Бенфику" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 5 ассистов.

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