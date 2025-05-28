Элина Свитолина: “Я чувствую ненависть не только к путину, но и к россии. Не уверена, что когда-либо смогу изменить своё отношение”

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в интервью британскому миллиардеру и политику лорду Майклу Эшкрофту рассказала о своем отношении к президенту россии владимиру путину



“Я чувствую ненависть не только к президенту путину, но и к россии. Это очень тяжёлое для меня чувство – смесь боли, злости, печали. Всё это очень глубоко. Не уверена, что когда-либо смогу изменить своё отношение. Думаю, до конца своих дней буду чувствовать это. Слишком много боли он причинил Украине, нашим семьям, нашему народу.

Я уверена, он должен быть наказан за то, что сделал. Это единственный путь – за всё то зло, которое он совершил”, – сказала Элина Свитолина.

btu.org.ua