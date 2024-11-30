Мужская сборная Украины по баскетболу потеряла одну позицию в мировом рейтинге ФИБА

Сине-желтые опустились на 37-е место

Мужская сборная Украины по баскетболу потеряла одну позицию в обновленной редакции мирового рейтинга ФИБА.

Коллектив Виталия Степановского опустился на 37-е место, пропустив вперед Тунис. Среди европейских команд Украина идет на 17-й позиции.

Украина продолжает оставаться аутсайдером в своем квартете А — все четыре матча она проиграла. Напомним, что в феврале сине-желтые уступили на выезде Словении (73:87), а затем проиграли Португалии (77:79).

В ноябре команда Степановского проиграла Израилю со счетом 73:86. Повторный поединок также не принес успеха сине-желтым (75:88).

Шансы Украины пробиться на Евробаскет-2025 снизились до теоретических. На счету Израиля и Португалии по две победы по итогам четырех туров, Словения лидирует с тремя победными результатами в активе. Дальше пройдут три из четырех лучших сборных квартета.

Украинской сборной осталось провести в квалификации две заключительных игры, которые пройдут уже в следующем году. 20 февраля состоится матч со Словенией, а 23 февраля — с Португалией.

Рейтинг ФИБА

1. США — 839,0

2. Сербия — 759,6

3. Германия — 755,1

4. Франция — 753,0

5. Канада — 747,5

6. Испания — 746,6

7. Австралия — 733,2

8. Аргентина — 731,8

9. Латвия — 710,9

10. Литва — 701,3

…

36. Украина — 330,6

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