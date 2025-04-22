Кьяссо (W75). Завацкая прошла квалификацию, впервые в сезоне выиграв два матча подряд

Украинская теннисистка Катарина Завацкая преодолела квалификацию на турнире ITF W75 в Швейцарии



В отборочном турнире Катарина Завацкая (№280 WTA) вначале обыграла швейцарскую теннисистку Паулу Сембранос (№1073 WTA) – 6:1, 6:2, а сегодня, в финальном раунде победила Габриэлу Ли (№434 WTA) из Румынии – 6:2, 6:3.

Катарина прервала свою серию из трех поражений и впервые с сентября прошлого года выиграла два матча подряд.

В первом круге основной сетки соревнований в Кьяссо украинка сыграет против еще одной победительницы квалификации француженки Армони Тан (№283 WTA). Теннисистки трижды играли друг с другом на харде и две победы в этом противостоянии одержала Завацкая.

btu.org.ua