Сеть ресторанов Хэмилтона закрывает заведения в Лондоне

Основанная Льюисом Хэмилтоном международная сеть ресторанов Neat Burger, в которых подаются веганские бургеры и другие блюда с растительным мясом, закрывает свои заведения в Великобритании.

В ближайшее время будут закрыты оставшиеся два ресторана в Лондоне. Ранее в сеть Neat Burger входило более 10 ресторанов по всему миру, но после закрытия лондонских заведений в сети останется только два ресторана – в Милане и Нью-Йорке.

«На данный момент у нас нет других комментариев, кроме подтверждения того, что компания приняла трудное решение закрыть свои рестораны в Великобритании», – заявил прессе официальный представитель Neat Burger.

В последние месяцы сеть столкнулась с финансовыми трудностями, связанными со снижением посещаемости и ростом эксплуатационных расходов.

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