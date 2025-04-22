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Бокс

Супертяжеловес объяснил, почему легко надерет зад Усику

Супертяжеловес объяснил, почему легко надерет зад Усику

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный американский супертяжеловес Джаррелл Миллер объяснил, почему уверен в победе против Александра Усика – объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе.

«Почему я уверен, что надеру задницу Усику? Я больше, я сильнее, я наношу больше ударов, я более агрессивный, у меня лучше подбородок, я более выносливый», – сказал Миллер.

Ранее сообщалось, что Миллер проведет бой за титул временного чемпиона WBA против Фабио Вородли. Отметим, что полноценным чемпионом мира от WBA является Александр Усик.

sport.ua

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