Браун оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Известный менеджер Спенсер Браун отреагировал на слова своего клиента Тайсона Фьюри, что Усик в бою показался ему боксером-любителем.

«Этот бой не был тяжелым для Тайсона, ведь после завершения поединка у него было несколько синяков. Тайсону в реванше нужно сделать правильно несколько вещей для победы, мелких вещей…

Тайсон в реванше будет лучше и быстрее, возможно он жалеет о том, что дурачился во время первого боя, но он уверен в победе», – сказал Браун.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua