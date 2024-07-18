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Футбол

Генменеджер «Каролины» прокомментировал решение клуба отправить Кузнецова на драфт отказов

Генменеджер «Каролины» прокомментировал решение клуба отправить Кузнецова на драфт отказов

Евгений Кузнецов. Фото USA Today Sports

Генеральный менеджер «Каролины» Эрик Тулски прокомментировал решение клуба отправить 32-летнего российского нападающего Евгения Кузнецова на драфт отказов НХЛ.

«В конечном итоге обе стороны согласились, что это лучший вариант как для игрока, так и для команды. Мы благодарим Евгения за время, проведенное в клубе, и желаем ему и его семье всего наилучшего», — цитирует Тулски пресс-служба «Харрикейнз».

Кузнецов в марте нынешнего года был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В составе клуба из Роли россиянин провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав семь (2+5) очков. В Кубке Стэнли Кузнецов отметился четырьмя заброшенными шайбами и двумя голевыми передачами в десяти встречах.

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