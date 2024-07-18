В Ferrari признали просчёт с обновлениями SF-24

Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр признал, что последние аэродинамические новинки, подготовленные инженерами команды, ухудшили управляемость машины SF-24. На Гран При Венгрии команда привезёт обновлённое днище, которое должно исправить проблему.

Фредерик Вассёр: «Недельный перерыв перед этапом в Венгрии позволил нам провести детальный анализ данных, собранных в трёх предыдущих гонках. Мы выяснили, что последние обновления действительно принесли ожидаемые преимущества с точки зрения аэродинамики. Однако у новинок были и побочные эффекты, из-за которых машиной стало труднее управлять.

Мы много работали на базе и привезём в Будапешт обновлённое днище, благодаря которому, как мы полагаем, гонщики смогут показывать за рулём машины максимум своих возможностей.

В этом сезоне борьба идёт за тысячные доли секунды, поэтому Шарль и Карлос должны иметь возможность выкладываться на полную и чувствовать уверенность в машине, чтобы добиваться лучших из возможных результатов в гонке, но, что более важно, в квалификации, когда они атакуют на пределе.

Я уверен, что новинки, которые мы привезём на трассу Хунгароринг, позволят нам оказаться в числе лидеров».

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