Кривбасс определился с домашними стадионами на еврокубки

Матчи квалификационного раунда ЛЕ команда сыграет в Кишиневе

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"Кривбасс" определился, где именно будет проводить свои домашние матчи еврокубков.

Согласно информации журналиста Игоря Бурбаса, матчи квалификационного раунда Лиги Европы команда сыграет в Кишиневе, столице Молдовы.

Местный стадион вмещает 10 000 зрителей и был выбран благодаря своей территориальной близости к Кривому Рогу.

Если "Кривбасс" выйдет в групповой турнир ЛЕ или ЛК, то команда будет играть в Германии, в городе Кельн. Арена вмещает 46 000 зрителей и была выбрана после тщательного рассмотрения альтернативных вариантов в Берлине, Гельзенкирхене и Дрездене.

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