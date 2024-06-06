Ига Швёнтек: «Еще один финал на Ролан Гаррос? Трудно не видеть, что стоит на кону»

Польская теннисистка Ига Швёнтек пообщалась с прессой после победы над американкой Коко Гауфф в полуфинале Открытого чемпионата Франции

О матче против Коко Гауфф

— Не думаю, что была какая-то конкретная причина, которая дала мне преимущество сегодня. Просто я играла достаточно интенсивно и давила на Коко. Несмотря на то, что в начале второго сета я проиграла гейм на подаче, я знала, что могу быстро сделать обратный брейк, и для этого я немного повысила свой уровень интенсивности. Я просто чувствовала, что у меня хорошо получаются геймы на приёме, и я несколько раз делала брейк в первом сете, так что я знала, что могу сделать ещё один. Я думаю, что большинство вещей в моей игре в целом сработали сегодня, поэтому я горжусь собой.

Об очередном финале на Ролан Гаррос

— После турнира я обычно осознаю, чего я достигла, но во время турнира я чувствую, что мне просто нужно сыграть ещё один матч. Иногда, да, трудно не видеть, что стоит на кону, какая атмосфера вокруг этих матчей. Но я еще не привыкла к этому. Это не рутина. Но с другой стороны, когда я действительно сосредоточена на работе и на теннисе, я могу сделать это рутиной, потому что так проще всё это преодолевать.

О погодных условиях, при которых улучшилась её игра

— С открытой крышей и солнцем мяч отскакивает немного выше. Кроме того, воздух немного суше, поэтому мяч летит быстрее. Это просто делает мои удары тяжелее, вот и все. Кроме того, я думаю, мы играли в похожих условиях в Риме, а также накануне Ролан Гаррос. Так что первые раунды при других условиях были немного сложнее.

О своей сопернице в финале Жасмин Паолини

— Мы играли давно, поэтому мне нужно подготовиться тактически и посмотреть, на каком этапе ее игра сейчас. У нее лучший сезон, поэтому она точно что-то изменила. Посмотрим, потому что, честно говоря, я не смотрела ее матчи, поэтому я не так много могу сказать. Я просто сосредоточусь на себе, буду готовиться тактически и постараюсь придерживаться своей тактики.

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