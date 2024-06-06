Лука де Мео: Мы ни в коем случае не намерены сдаваться

Чуть больше недели назад президент FIA Мохаммед бен Сулайем, изменив свою изначальную позицию, присоединился к мнениям тех, кто советует Майклу Андретти не создавать с нуля новую команду Формулы 1, а приобрести одну из уже существующих.

Правда, загвоздка в том, что в настоящее время ни одна из них не продаётся, хотя Зак Браун как человек, искушённый в бизнесе, уверяет, что вопрос только в цене. «Это лишь означает, что нужно предложить более крупную сумму», – считает исполнительный директор McLaren Racing.

Среди команд, которые теоретически в обозримой перспективе могут быть выставлены на продажу, называют и Alpine, чьи дела в последнее время явно не ладятся. Однако Лука де Мео, глава концерна Renault, на днях категорично заявил, что не собирается продавать заводскую команду, хотя сейчас она занимает предпоследнее место в Кубке конструкторов.

«Я хочу внести ясность: мы ни в коем случае не намерены сдаваться. Это не мой стиль, – подчеркнул он в интервью британскому изданию Autocar. – Мы не продадим ни единой части нашей команды. Нам не нужны деньги. Ко мне приходили люди, которые направо и налево делали некие предложения, а затем рассказывали об этом прессе. Но нам это не интересно. Это было бы глупо, и я на это не пойду.

Мы были чемпионами мира вместе с Red Bull, но с наступлением гибридной эры ситуация изменилась к худшему. Даже двигатель, который мы разработали в 2021 году, уступал моторам соперников от 0,2 до 0,5 секунды на круге. А в этом году мы ещё и с машиной допустили просчёты. И если всё это сложить, то до уровня, на котором надо быть, нам не хватает порядка полутора секунд.

В этом году и в следующем будем пытаться работать с тем, что есть сейчас, а после этого, уже на следующем цикле, приложим все усилия, чтобы добиться исправления ситуации. Нас ждут серьёзные испытания, но мы будем делать всё необходимое, чтобы стать конкурентоспособной командой.

Я ожидаю, что она сможет прибавить, мы здесь не для того, чтобы занимать 16-е места. Мы должны как можно чаще вмешиваться в спор за хорошие результаты. Это может быть и 2-е место, иногда 5-е, но мы должны быть примерно на этом уровне…

Alpine должна стать одной из самых сильных команд Формулы 1, потому что её поддерживает концерн Renault Group. Полагаю, пока нас не стоит называть топ-командой, мы этого не заслуживаем, однако мы здесь не туристы, поэтому должны упорно трудиться.

Да, мы допускаем ошибки, но это бывает. Однако я считаю, что мы правильно действуем, когда ставим Формулу 1 во главу угла программы Alpine; мы выкрасили машину в синий цвет, чтобы она символизировала характерную только для нас автомобильную культуру. Этот бренд на совершенно законных основаниях претендует на успех, ведь он всегда ассоциировался с автоспортом. Но с Alpine мы способны добиться большего, и я не хочу упускать такую возможность».

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