Первый матч финальной серии Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон» пройдет в ночь на 8 июня

Хоккеисты «Флориды». Фото USA Today Sports

«Флорида» сыграет с «Эдмонтоном» сыграют в финальной серии Кубка Стэнли-2024. Первая игра состоится в ночь на 8 июня в Санрайзе. Начало — в 03:00 по московскому времени.

«Флорида» и «Эдмонтон» стали победителями Восточной и Западной конференций. «Пантерз» вышли в финал плей-офф второй год подряд и в третий в своей истории. «Ойлерз» вышли в финал впервые за время выступления в лиге своего капитана Коннора Макдэвида. Клуб из Эдмонтона — 5-кратный чемпион НХЛ (1984, 1985, 1987, 1988, 1990).

«Флорида» — «Эдмонтон»: расписание и время начала матчей финала Кубка Стэнли

1-й матч. 8 июня. Санрайз. «Флорида» — «Эдмонтон». 03:00. 2-й матч.10 июня. Санрайз. «Флорида» — «Эдмонтон». 03:00. 3-й матч.13 июня. Эдмонтон. «Эдмонтон» — «Флорида». 03:00. 4-й матч. 15 июня. Эдмонтон. «Эдмонтон» — «Флорида». 03:00.

Если потребуется.

5-й матч.18 июня. Санрайз. «Флорида» — «Эдмонтон». 03:00. 6-й матч. 21 июня. Эдмонтон. «Эдмонтон» — «Флорида». 03:00. 7-й матч. 24 июня. Санрайз. «Флорида» — «Эдмонтон». 03:00.

Время начала матчей — московское.

В прошлом сезоне 2022 / 2023 обладателем Кубка Стэнли стал «Вегас». «Голден Найтс» в финальной серии одержали победу над «Флоридой» (4-1). В решающем матче 14 июня в городе Парадайс (Невада) на «T-Mobile Arena» «Вегас» обыграл «Пантерз» со счетом 9:3.

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