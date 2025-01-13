Оэйраш. Первая ракетка Украины успешно открыл свой сезон победой в квалификации “челленджера”

Украинский теннисист Александр Овчаренко одержал победу в первом круге квалификации “челленджера” в Португалии



Оэйраш, Португалия • 13-19 января • хард (зал) • €145,250

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Квалификация

Александр Овчаренко (Украина, ALT) – Эйдан Майо (США, 9) 6:4, 7:6(6)

Овчаренко провел первый официальный матч в 2025 году. На свою победу украинец, занимающий 308-е место в рейтинге АТР, затратил чуть менее двух часов игрового времени. Овчаренко подал два эйса, допустил три двойные ошибки, проиграл четыре гейма на своей подаче и сделал пять брейков.

За место в основной сетке соревнований в Оэйраше Александр Овчаренко сыграет против второго сеяного бразильца Каруэ Селла (№260 АТР).

btu.org.ua