Штайнер: В Audi сделали правильный выбор, позвав Бинотто

Гюнтер Штайнер, бывший руководитель Haas F1, в очередной своей колонке на официальном сайте чемпионата прокомментировал несколько важных событий, связанных с недавним Гран При Италии.

Прошло всего несколько месяцев, а какие произошли изменения, согласитесь? В начале года казалось, что продолжится доминирование Red Bull Racing, но теперь в борьбе за Кубок конструкторов участвуют уже три команды, которых разделяет всего 39 очков.

Мне всегда казалось, что наступит момент, когда та или иная команда добьётся прогресса и сможет вступить в спор с лидерами, но я не ожидал, что изменения будут столь резкими, и мы вдруг увидим, что Red Bull окажется только третьей или четвёртой по скорости.

По ходу Гран При Италии было всего понемногу: и гонка прошла очень интересно, и победа досталась Ferrari к ликованию тифози, и в дни уик-энда было много разных новостей.

Одна из них связана с первым появлением в паддоке Маттиа Бинотто в качестве нового руководителя программы Sauber/Audi в Формуле 1.

Мы с ним давно знакомы. Теперь у него будет очень много работы, но когда начинается новый проект, это нормально, тем более что он готов принять новый вызов. Он сам этого хотел!

Теперь всё в руках Маттиа. За 28 лет в Ferrari у него накоплен огромный опыт, которого нет у Audi. Ему отлично известно, как работает крупная организация уровня Ferrari, какая там структура, как налажены все процессы. Реализовать всё это на основе Sauber, создать из неё мощную заводскую команду будет очень непросто, но я уверен, что в Audi сделали правильный выбор, пригласив Бинотто.

Переходим к Кими Антонелли. Когда в Mercedes объявили, что их протеже с 2025 года будет выступать за их команду в Формуле 1, я не удивился, поскольку было ощущение, что всё к тому идёт. Антонелли давно входит в молодёжную программу Mercedes, и они приложили немало усилий, чтобы подготовить его к Формуле 1, в том числе для него были организованы частные тесты, и он отработал на симуляторе сотни часов.

Допускаю, что возможность перейти в высшую лигу автоспорта появилась даже раньше, чем хотел сам Кими (пропустив стадию Ф3, в этом году он сразу перешёл в Ф2). Вероятно, это произошло на год раньше, чем можно было ожидать, но если такая возможность предоставилась, её надо было использовать.

Намерения Тото Вольффа мне понятны: можно сказать, он решил бросить Антонелли в воду и посмотреть, как парень поплывёт. Но в Mercedes умеют соразмерять свои ожидания и сделают всё, что в их силах, чтобы уберечь Кими от завышенных ожиданий. Они долго его тренировали и готовили.

Тото мог бы подождать ещё год, а пока подписать контракт с Карлосом Сайнсом, однако он предпочёл Антонелли, поскольку считает, что тот готов к Ф1.

Но у нас уже есть дебютант: Франко Колапинто произвёл очень неплохое впечатление в Williams, где занял место за рулём машины Логана Сарджента.

Джеймс Ваулз знает, какими качествами должен обладать молодой гонщик, ведь в Mercedes он в том числе отвечал за молодёжную программу. Он видел, как прогрессировал Франко будучи слушателем Гоночной академии Williams, и понятно, что увидел в нём нечто особенное, поэтому решил проверить, действительно ли аргентинец так хорош, как считает команда.

В Монце Франко не подкачал: я больше смотрел не на итоги гонки, а на разницу в результатах между ним и его напарником по Williams. Колапинто финишировал всего в 13 секундах после опытного Алекса Элбона. Поскольку Алекс – очень хороший гонщик, это лишь подчёркивает, что Франко вполне справился. Если бы не ошибка в квалификации, в гонке он мог бы ещё ближе подобраться к Элбону.

В общем, он неплохо выступил в дебютном Гран При. Но теперь надо продолжать набирать обороты, а это ещё сложнее, чем провести свою самую первую гонку.

Нельзя не сказать и о ситуации, в которой оказалась команда Haas. В Монце Кевин Магнуссен финишировал в призовой десятке: когда он видит возможность заработать очки, то может превзойти самого себя. Когда у него правильный настрой, он становится очень хорошим гонщиком.

Но теперь Кевин отстранён на одну гонку, и у него появится немного свободного времени. Но эта ситуация назревала давно, ведь у датчанина было накоплено немало штрафных баллов, и в любом случае была вероятность, что до конца года одну гонку ему придётся пропустить.

Доволен ли Магнуссен, что его отстранили? Нет. Можно ли считать это неожиданностью? Тоже нет. В начале года Магнуссен натворил дел, о чём, вероятно, уже пожалел. На самом деле инцидент на трассе в Монце не был таким уж вопиющим, но если тебе выписывают штраф, то могут и штрафные очки начислить.

Оливер Берман был вполне очевидным выбором для Haas, однако теперь ему предстоит пройти испытание реальностью. Прыгнуть за руль Ferrari, как было в Джидде – это одно, но выступить в гонке на машине, которая не позволяет претендовать на подиумы – другая история. К такой машине сложнее адаптироваться.

Однако ему полезно сесть за руль ещё до полноценного дебюта в Ф1. В Саудовской Аравии он отлично справился с делом, и я уверен, что не подведёт и в Баку.

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