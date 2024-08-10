В FIA назвали команды, которые выступят в Гран При Макао

Участники традиционного Гран При Макао в этом году впервые выступят на машинах Формулы Regional, и в FIA опубликовали список команд, подавших заявки на участие в этой молодёжной гонке, которая давно приобрела едва ли не культовый статус.

В 2024 году гоночный уик-энд в Макао пройдёт с 14 по 17 ноября – знаменитая городская трасса примет эти соревнования уже в 71 раз, а впервые они состоялись в 1954-м.

В прошлом эта гонка завершала сезон в молодёжных сериях Формулы 3, но с этого года в Гран При Макао будет применяться техника Формулы Regional, т.е. итальянские шасси Tatuus T-318 c 1,8-литровыми двигателями Alfa Romeo, подготовленные компанией Autotecnica, развивающие порядка 270 л.с. Такие машины уже несколько лет используются в юниорских формулах в разных регионах мира.

По информации FIA, подтверждено участие 11 команд, представляющих эти регионы. Пять из них из европейской Формулы Regonal – Prema, R-ace GP, ART Grand Prix, Sainteloc Racing и MP Motorsport.

Ближневосточный чемпионат будет представлен PHM Racing, Pinnacle Motorsport и Evans GP, а также на старт выйдут две команды из Японии – ТОМ’S и TGM Grand Prix – и новозеландская Kiwi Motorsport.

В FIA пока не назвали, сколько машин заявит каждая из перечисленных команд, но по опыту предыдущих лет известно, что на старт Гран При Макао выходили максимум 27 гонщиков. Следовательно, можно предположить, что какие-то команды будут представлены тремя машинами, какие-то – двумя.

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