Торонто. Таунсенд разгромила Остапенко на пути в 1/4 финала, Пегула и Стёрнс поспорят за выход в полуфинал

Результаты матчей третьего круга на турнире WTA 1000 в Канаде

Торонто, Канада • 6-12 августа • хард • $3,211,715

Действующая чемпионка: Джессика Пегула (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Диана Шнайдер (-, 14) – Коко Гауфф (США, 1) 6:4, 6:1

Людмила Самсонова (-, 6) – Элизе Мертенс (Бельгия) 6:2, 6:4

Джессика Пегула (США, 3) – Эшлин Крюгер (США, Q) 6:2, 6:4

Пэйтон Стёрнс (США) – Виктория Азаренко (-, 12) 6:4, 6:2

Эмма Наварро (США, 8) – Марта Костюк (Украина, 11) 7:5, 7:5

Тэйлор Таунсенд (США, LL) – Елена Остапенко (Латвия, 4) 6:2, 6:1

Аманда Анисимова (США, SR) – Анна Калинская (-, 10) 6:2 (отказ)

Арина Соболенко (-, 2) – Кэти Бултер (Великобритания) 6:3, 6:3

Джессика Пегула третий раз подряд обыграла Эшлин Крюгер, в том числе второй в текущем сезоне. Американка четвёртый сезон подряд сыграет в полуфинале канадского турнира.

Пэйтон Стёрнс (№53 WTA) одержала четвёртую в карьере победу над соперницей из топ-20, в том числе третью в этом году. Американка впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 и попробует взять реванш у Джессики Пегулы за поражение в прошлом сезоне на турнире в Вашингтоне.

Тэйлор Таунсенд (№71 WTA) в шестой раз сумела обыграть представительницу топ-20 рейтинга и впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира WTA 1000. Дальше американская теннисистка встретится со своей соотечественницей Эммой Наварро.

Аманда Анисимова впервые с мая 2022 года вышла в полуфинал на турнире WTA 1000. В целом это будет третий четвертьфинал для американки на соревнованиях такой серии.

Четвертьфинальные пары: Шнайдер – Самсонова, Пегула – Стёрнс, Наварро – Таунсенд, Анисимова – Соболенко.

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