В погоне за недостающим “мэйджором”: третья ракетка мира Карлос Алькарас начинает свою предсезонную подготовку

Третья ракетка мира Карлос Алькарас вернулся на корт и начал предсезонную подготовку в Real Sociedad Club de Campo в Мурсии, недалеко от своего родного города Эль-Пальмар



Алькарас завершил свой сезон участием в финальной стадии Кубка Дэвиса в Малаге, где его соотечественник Рафаэль Надаль провёл свой последний турнир в карьере. После того как сборная Испании уступила Нидерландам в четвертьфинале, Карлос отправился в отпуск с друзьями в Доминиканскую Республику, где отдыхал на пляже, катался на лодке и играл в гольф.

Этот отдых стал завершением потрясающего сезона 2024 года, по ходу которого Алькарас выиграл титулы на “Ролан Гаррос” и Уимблдоне, завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже, титул ATP Masters 1000 в Индиан-Уэллсе и ATP 500 в Пекине, где в финале одолел Янника Синнера в одном из лучших матчей сезона.

После небольшого отпуска, испанец совершил коммерческое турне в США: он победил в Нью-Йорке Бена Шелтона и потерпел поражение в Шарлотте от Фрэнсиса Тиафо.

Алькарас завершил год на третьей строчке рейтинга ATP, позади Янника Синнера и Александра Зверева. Его главным стартом в новом сезоне станет Открытый чемпионат Австралии, который он ещё не выигрывал. В случае победы в Мельбурне, 21-летний Алькарас станет самым молодым теннисистом в истории, собравшим карьерный Grand Slam.

Для достижения этой цели испанец запланировал интенсивную тренировочную программу, которая продлится несколько недель. В начале января он отправится в Австралию, чтобы попытаться отобрать титул у действующего чемпиона Янника Синнера. В ближайшие дни Алькарас будет тренироваться в Академии тенниса Хуана Карлоса Ферреро в Вильене вместе с 32-й ракеткой мира Флавио Коболли. Тренировки будут проходить под руководством Ферреро и Самуэля Лопеса, который официально присоединился к команде Алькараса.

В пятницу Алькарас примет участие в официальном открытии выставки «Los pies en la tierra» (в переводе «Ноги на земле»), организованной Фондом Алькараса. Этот проект посвящён важности равных возможностей для детей и рассказывает о жизни и карьере теннисиста.



btu.org.ua