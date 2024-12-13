Connect with us
Футбол

Яремчук не помог. Олимпиакос – Твенте 0:0. Обзор матча

Шестой тур Лиги Европы

Яремчук не помог. Олимпиакос – Твенте 0:0. Обзор матча

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Олимпиакос" и "Твенте" сыграли вничью.

    У команд был шанс выйти вперёд, но они им не воспользовались. На 9-й минуте пенальти не реализовал Ван Волфсвинкел, а на 40-й Эль-Кааби из "Олимпиакоса".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Роман Яремчук вышел на поле на 82-й минуте.

    "Олимпиакос" на 15-м месте с 9-ю очками. "Твенте" – 30-е с 4-мя очками.

    Лига Европы. Пирей. "Караискакис".

    Олимпиакос – Твенте 0:0

    Нереализованные пенальти: Эль-Кааби (40) – Ван Волфсвинкел (9)

    Видеообзор матча:

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis