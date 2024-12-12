«Где хваленая американская демократия?». «Вечер русского наследия» в НХЛ отменили из-за украинцев

«Вечер русского наследия» в НХЛ отменили из-за украинцев

Российский вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов. Фото USA Today Sports Мероприятия проводили с 2018 года.

В ночь с 12 на 13 декабря в регулярном чемпионате НХЛ пройдет матч между «Коламбусом» и «Вашингтоном», за которые выступает немало россиян. На игре планировали организовать тематический «Вечер русского наследия», однако из-за вмешательства украинцев мероприятие отменили.

Что это за событие?

Подобные вечера устраивают с 2018 года — во время матчей команд с большим количеством россиян организовывают праздничное мероприятие с традиционными в нашей стране развлечениями, автограф-сессиями с великими хоккеистами, а также совместные фотографии. Организаторы отдают дань уважение государству, внесшему серьезный вклад в развитие НХЛ.

В руководстве «Коламбуса», на чьей площадке пройдет игра с «Вашингтоном», изначально одобрили проведение мероприятия. «Местная русская община связалась с нами и сообщила, что хотела бы организовать групповую поездку на игру «Блю Джекетс». Насколько я понимаю, они организовывали подобные поездки и на других рынках НХЛ. Это стандартный пакет билетов, который включает в себя подарок от «Коламбуса» и групповую фотографию на льду после игры», — прокомментировал событие руководитель отдела по связям с общественностью «Коламбуса» Тодд Шаррок.

За «Вашингтон» выступают Иван Мирошниченко, нечасто попадающий в заявку Александр Алексеев и травмированный Александр Овечкин. В составе «Коламбуса» еще больше представителей нашей страны: Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко, Егор Чинахов, Иван Проворов и вратарь Даниил Тарасов. Программа русского вечера должна была быть достаточно скромной — выступление детских танцевальных коллективов, а также общение Марченко с болельщиками. Однако мероприятие отменили.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Что известно о его отмене

Один из организаторов «Вечера русского наследия» Александр Браверман в разговоре с «Матч ТВ» объяснил, что мероприятие свернули из-за вмешательства украинских организаций штата Огайо.

«Писали во все инстанции, включая спонсоров команды, преподнося это мероприятие как политическую акцию. Сначала были отменены предварительно одобренные танцы детского танцевального коллектива, что ужасно расстроило готовящихся к этому детей. А потом убрали фото с игроками. Из обычного мероприятия для болельщиков сделали политический акт. Мы этим возмущены. Интересно, кто угрожал игрокам, что пришлось волноваться за их безопасность», — поделился Браверман.

В результате «Коламбус» отменил мероприятие — деньги за купленные билеты участникам русского вечера обещали вернуть, но недовольство от такого решения все равно осталось.

В НХЛ пройдет «Вечер русского наследия». Гашек — в ярости

«Какое они отношение имеют к НХЛ? Непонятно. Видите, до того политические страсти накалены, что организаторы не стали рисковать! Ничего страшного, но, к сожалению, такие события не идут на пользу развитию спорта.

Жалко, что такие украинские организации хваленая американская демократия не может привлечь к ответственности. Считаю, что это прямое вмешательство в дела спортивного сообщества. На месте НХЛ обратился бы за помощью к юристам, потому что такие вещи надо пресекать. Иначе они сядут на шею, и неважно, украинские это будут организации или какие-то другие», — возмутился в разговоре с «СЭ» депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев.

«Вашингтон» подходит к игре с «Коламбусом» в статусе лидера Восточной конференции. При этом до сих пор травмирован капитан команды Александр Овечкин — у него перелом малоберцовой кости, однако Ови может вернуться на лед еще до нового года. «Блю Джекетс» находятся на 13-й строчке Востока: нападающий Кирилл Марченко с 27 результативными действиями является вторым бомбардиром клуба.

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