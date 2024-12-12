Увольнение Переса может стоить Red Bull 75 млн. евро

Отвечая на вопросы о недостаточно высоких результатах и возможном увольнении, Серхио Перес отвечал, что у него есть контракт. Сейчас, когда речь зашла об увольнении, этот контракт может сыграть важную роль.

Мы писали о том, что в новом контракте, подписанном командой в начале лета 2024 года, больше нет пункта о досрочном расторжении со стороны команды, а сейчас гонщик требует уже не 20 миллионов долларов, а гораздо больше.

Бывший инженер Bridgestone Кес ван дер Гринт в интервью Viaplay заявил: «Я думаю, что Перес не уходит, точнее – он отказывается уйти, и здесь есть два варианта – либо он поедет в следующем году, либо получит кучу денег. Вероятно, речь идёт о сумме порядка 75 миллионов евро – команде придётся выкупить два года его контракта»

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