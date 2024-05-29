Ролан Гаррос. Джокович и Рууд победили в трёх сетах, Дардери и Навоне успешно дебютировали в основной сетке

В мужской сетке Открытого чемпионата Франции завершились матчи стартового раунда

Париж, Франция • 26 мая — 9 июня • грунт • €22,112,000

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Новак Джокович (Сербия, 1) — Пьер-Юг Эрбер (Франция, WC) 6:4, 7:6(3), 6:4

Роберто Карбальес Баена (Испания) — Констан Лестьенн (Франция) 6:3, 7:5, 4:6, 6:2

Тэйлор Фритц (США, 12) — Федерико Кория (Аргентина) 2:6, 6:1, 6:2, 6:1

Танаси Коккинакис (Австралия) — Алексей Попырин (Австралия) 4:6, 7:6(8), 6:3, 5:7, 6:3

Джулио Дзеппьери (Италия, Q) — Адриан Маннарино (Франция, 22) 4:6, 6:2, 6:1, 6:2

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 28) — Артур Казо (Франция) 3:6, 6:2, 6:1, 6:4

Артур Риндеркнех (Франция) — Адам Уолтон (Австралия, WC) 6:2, 6:4, 7:5

Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Валентен Вашеро (Монако, Q) 4:6, 6:2, 6:2, 7:6(2)

Каспер Рууд (Норвегия, 7) — Фелипе Мелижени Алвес (Бразилия, Q) 6:3, 6:4, 6:3

Давид Гоффен (Бельгия) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция, WC) 4:6, 6:4, 6:3, 6:7(4), 6:3

Лучано Дардери (Италия) — Ринки Хиджиката (Австралия) 6:3, 7:6(6), 6:1

Таллон Грикспор (Нидерланды, 26) -Маккензи Макдональд (США) 6:3, 6:4, 1:6, 6:2

Флавио Коболли (Италия) — Хамад Меджедович (Сербия, Q) 6:2, 6:3, 6:7(2), 6:3

Хольгер Руне (Дания, 13) — Дэниэл Эванс (Великобритания) 6:4, 6:4, 6:4

Алекс де Минор (Австралия, 11) — Алекс Микельсен (США) 6:1, 6:0, 6:2

Жауме Мунар (Испания) — Роберто Баутиста Агут (Испания) 6:1, 4:6, 6:4, 6:1

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Роман Андрес Бурручага (Аргентина, Q) 6:3, 6:2, 6:1

Александр Бублик (Казахстан, 19) — Грегуар Баррер (Франция, Q) 6:4, 7:5, 6:3

Мариано Навоне (Аргентина, 31) — Пабло Карреньо Буста (Испания) 5:7, 6:1, 6:3, 6:0

Томаш Махач (Чехия) — Нуну Боржеш (Португалия) 7:6(3), 6:4, 6:3

Джулио Дзеппьери (№148 ATP) праздновал первую в карьере победу над игроком из топ-30. Отметим, что Адриан Маннарино проиграл седьмой матч подряд после выхода в третий круг на «Мастерсе» в Майами два с половиной месяца назад.

Каспер Рууд выиграл пятый матч подряд. На прошлой неделе норвежский теннисист стал чемпионом на турнире ATP 250 в Женеве. Напомним, что Рууд играл в финале Ролан Гаррос два предыдущих сезона.

Давид Гоффен прервал победную серию Джованни Мпетши Перрикар, который на прошлой неделе выиграл свой дебютный титул на турнире ATP 250 в Лионе.

Алекс де Минор взял реванш у Алекса Микельсена за поражение в феврале на старте турнира ATP 500 в Лос-Кабос. Австралиец попробует впервые за восемь выступлений на Ролан Гаррос выйти в третий круг и сыграет против Жауме Мунара.

Лучано Дардери и Мариано Навоне одержали первые победы в основной сетке турнира Grand Slam. Для обоих теннисистов это дебютное участие в основе «мэйджора».

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