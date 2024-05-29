Ролан Гаррос. Джокович и Рууд победили в трёх сетах, Дардери и Навоне успешно дебютировали в основной сетке

В мужской сетке Открытого чемпионата Франции завершились матчи стартового раунда
Париж, Франция • 26 мая — 9 июня • грунт • €22,112,000
Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Новак Джокович (Сербия, 1) — Пьер-Юг Эрбер (Франция, WC) 6:4, 7:6(3), 6:4
Роберто Карбальес Баена (Испания) — Констан Лестьенн (Франция) 6:3, 7:5, 4:6, 6:2
Тэйлор Фритц (США, 12) — Федерико Кория (Аргентина) 2:6, 6:1, 6:2, 6:1
Танаси Коккинакис (Австралия) — Алексей Попырин (Австралия) 4:6, 7:6(8), 6:3, 5:7, 6:3
Джулио Дзеппьери (Италия, Q) — Адриан Маннарино (Франция, 22) 4:6, 6:2, 6:1, 6:2
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 28) — Артур Казо (Франция) 3:6, 6:2, 6:1, 6:4
Артур Риндеркнех (Франция) — Адам Уолтон (Австралия, WC) 6:2, 6:4, 7:5
Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Валентен Вашеро (Монако, Q) 4:6, 6:2, 6:2, 7:6(2)
Каспер Рууд (Норвегия, 7) — Фелипе Мелижени Алвес (Бразилия, Q) 6:3, 6:4, 6:3
Давид Гоффен (Бельгия) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция, WC) 4:6, 6:4, 6:3, 6:7(4), 6:3
Лучано Дардери (Италия) — Ринки Хиджиката (Австралия) 6:3, 7:6(6), 6:1
Таллон Грикспор (Нидерланды, 26) -Маккензи Макдональд (США) 6:3, 6:4, 1:6, 6:2
Флавио Коболли (Италия) — Хамад Меджедович (Сербия, Q) 6:2, 6:3, 6:7(2), 6:3
Хольгер Руне (Дания, 13) — Дэниэл Эванс (Великобритания) 6:4, 6:4, 6:4
Алекс де Минор (Австралия, 11) — Алекс Микельсен (США) 6:1, 6:0, 6:2
Жауме Мунар (Испания) — Роберто Баутиста Агут (Испания) 6:1, 4:6, 6:4, 6:1
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Роман Андрес Бурручага (Аргентина, Q) 6:3, 6:2, 6:1
Александр Бублик (Казахстан, 19) — Грегуар Баррер (Франция, Q) 6:4, 7:5, 6:3
Мариано Навоне (Аргентина, 31) — Пабло Карреньо Буста (Испания) 5:7, 6:1, 6:3, 6:0
Томаш Махач (Чехия) — Нуну Боржеш (Португалия) 7:6(3), 6:4, 6:3
Джулио Дзеппьери (№148 ATP) праздновал первую в карьере победу над игроком из топ-30. Отметим, что Адриан Маннарино проиграл седьмой матч подряд после выхода в третий круг на «Мастерсе» в Майами два с половиной месяца назад.
Каспер Рууд выиграл пятый матч подряд. На прошлой неделе норвежский теннисист стал чемпионом на турнире ATP 250 в Женеве. Напомним, что Рууд играл в финале Ролан Гаррос два предыдущих сезона.
Давид Гоффен прервал победную серию Джованни Мпетши Перрикар, который на прошлой неделе выиграл свой дебютный титул на турнире ATP 250 в Лионе.
Алекс де Минор взял реванш у Алекса Микельсена за поражение в феврале на старте турнира ATP 500 в Лос-Кабос. Австралиец попробует впервые за восемь выступлений на Ролан Гаррос выйти в третий круг и сыграет против Жауме Мунара.
Лучано Дардери и Мариано Навоне одержали первые победы в основной сетке турнира Grand Slam. Для обоих теннисистов это дебютное участие в основе «мэйджора».
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