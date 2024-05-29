Легендарный французский футболист, чемпион мира и Европы Зинедин Зидан, даст старт марафону «24 часа Ле-Мана» в 2024 году.

Зинедин Зидан принял приглашение организаторов чемпионата мира по гонкам на выносливость и приедет на марафон в качестве официального стартёра. Он даст символическую отмашку французским флагом в 16:00 по местному времени в субботу 15 июня.

В Ле-Ман часто приглашает известных людей на роль стартёров. В разные годы отмашку о старте марафона давали Брэд Питт (2016-й), Рафаэль Надаль (2018-й), Леброн Джеймс (2023-й).

Зинедин Зидан: «Марафон «24 часа Ле-Мана» ни с чем не сравнить. Это знаковая гонка для поклонников автоспорта по всему миру и источник огромной гордости для Франции. В моей голове полно образов гонки, легендарных гонщиков, удивительных историй, хотя это всё кадры из телевизионных или киносцен!

Для меня это будет первый опыт, и, разумеется, для меня большая честь взять на себя роль стартёра. Мне не терпится 15 июня оказаться на старте «24 часов Ле-Мана!»

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