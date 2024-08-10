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Бокс

У кого двойной успех? В боксе состоялись еще 4 финальных поединка ОИ-2024

У кого двойной успех? В боксе состоялись еще 4 финальных поединка ОИ-2024

Getty Images/Global Images Ukraine. Лазизбек Муллажонов и Лорен Альфонсо

​На Олимпийских играх 2024 в Париже 8 августа определены обладатели 4 комплектов наград в боксе.

Две золотых медали за день взяла на ринге сборная Узбекистана.

Узбекский боксер Асадхуджа Муйдинхужаев выиграл финальный бой в категории до 71 кг у мексиканца Марко Верде (5:0).

Лазизбек Муллажонов из Узбекистана выиграл финальный бой в весовой категории до 92 кг у представителя Азербайджана Лорена Альфонсо (5:0).

В женских категория золото ОИ-2024 завоевали Имане Хелиф (Алжир) и Ву Юй (Китай).

Праздник для Узбекистана. В боксе на ОИ-2024 определены еще два победителя

Олимпийские игры 2024. Париж (Франция), 9 августа

Бокс. Мужчины. До 71 кг

  • 1. 🥇 Асаджуджа Муйдинхужаев (Узбекистан)
  • 2. 🥈 Марко Верде (Мексика)
  • 3. 🥉 Омари Джонс (США)
  • 3. 🥉 Льюис Ричардсон (Великобритания)

    • Бокс. Мужчины. До 92 кг

  • 1. 🥇 Лазизбек Муллажонов (Узбекистан)
  • 2. 🥈 Лорен Альфонсо (Азерайджан)
  • 3. 🥉 Эммануэль Рейес (Испания)
  • 3. 🥉 Давлат Болтаев (Таджикистан)

    • Бокс. Женщины. До 50 кг

  • 1 🥇 Имане Хелиф (Алжир)
  • 2 🥈 Ян Лю (Китай)
  • 3 🥉 Джанжаем Суваннапхенг (Таиланд)
  • 3 🥉 Чэнь Ниен-Чин (Китайский Тайбэй)

    • Бокс. Женщины. До 66 кг

  • 1 🥇 Ву Юй (Китай)
  • 2 🥈 Бусе Наз Чакироглу (Турция)
  • 3 🥉 Назим Кизайбай (Казахстан)
  • 3 🥉 Айра Виллегас (Филиппины)

    • sport.ua

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