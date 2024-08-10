У кого двойной успех? В боксе состоялись еще 4 финальных поединка ОИ-2024

На Олимпийских играх 2024 в Париже 8 августа определены обладатели 4 комплектов наград в боксе.
Две золотых медали за день взяла на ринге сборная Узбекистана.
Узбекский боксер Асадхуджа Муйдинхужаев выиграл финальный бой в категории до 71 кг у мексиканца Марко Верде (5:0).
Лазизбек Муллажонов из Узбекистана выиграл финальный бой в весовой категории до 92 кг у представителя Азербайджана Лорена Альфонсо (5:0).
В женских категория золото ОИ-2024 завоевали Имане Хелиф (Алжир) и Ву Юй (Китай).
Праздник для Узбекистана. В боксе на ОИ-2024 определены еще два победителя
Олимпийские игры 2024. Париж (Франция), 9 августа
Бокс. Мужчины. До 71 кг
Бокс. Мужчины. До 92 кг
Бокс. Женщины. До 50 кг
Бокс. Женщины. До 66 кг