У кого двойной успех? В боксе состоялись еще 4 финальных поединка ОИ-2024

Getty Images/Global Images Ukraine. Лазизбек Муллажонов и Лорен Альфонсо

​На Олимпийских играх 2024 в Париже 8 августа определены обладатели 4 комплектов наград в боксе.

Две золотых медали за день взяла на ринге сборная Узбекистана.

Узбекский боксер Асадхуджа Муйдинхужаев выиграл финальный бой в категории до 71 кг у мексиканца Марко Верде (5:0).

Лазизбек Муллажонов из Узбекистана выиграл финальный бой в весовой категории до 92 кг у представителя Азербайджана Лорена Альфонсо (5:0).

В женских категория золото ОИ-2024 завоевали Имане Хелиф (Алжир) и Ву Юй (Китай).

Праздник для Узбекистана. В боксе на ОИ-2024 определены еще два победителя

Олимпийские игры 2024. Париж (Франция), 9 августа

Бокс. Мужчины. До 71 кг

1. 🥇 Асаджуджа Муйдинхужаев (Узбекистан)

2. 🥈 Марко Верде (Мексика)

3. 🥉 Омари Джонс (США)

3. 🥉 Льюис Ричардсон (Великобритания)

Бокс. Мужчины. До 92 кг

1. 🥇 Лазизбек Муллажонов (Узбекистан)

2. 🥈 Лорен Альфонсо (Азерайджан)

3. 🥉 Эммануэль Рейес (Испания)

3. 🥉 Давлат Болтаев (Таджикистан)

Бокс. Женщины. До 50 кг

1 🥇 Имане Хелиф (Алжир)

2 🥈 Ян Лю (Китай)

3 🥉 Джанжаем Суваннапхенг (Таиланд)

3 🥉 Чэнь Ниен-Чин (Китайский Тайбэй)

Бокс. Женщины. До 66 кг

1 🥇 Ву Юй (Китай)

2 🥈 Бусе Наз Чакироглу (Турция)

3 🥉 Назим Кизайбай (Казахстан)

3 🥉 Айра Виллегас (Филиппины)

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