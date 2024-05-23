Легендарный экс-чемпион мира нашел виновного в поражении Фьюри от Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер бокса.

В главном 12-раундовом поединке чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик провел бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Украинский боксер одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом в хевивейте.

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч поделился мнением, из-за кого Фьюри проиграл этот бой.

«Зачем отец Фьюри вмешивался в его угол? Это вмешательство могло сыграть решающую роль. Тренер Тайсона Шугар-Гилл пытался дать ему указания, он разбирается в боксе, и тут Джон Фюри со стороны говорит ему разную чепуху. Как здесь сосредоточиться на словах тренера? Вы не можете слушать двух людей одновременно, это невозможно», – отметил Фроч.

sport.ua