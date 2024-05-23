Ювентус поддерживает президента Наполи по поводу сокращения количества команд в Серии А

Франциско Кальво поделился своим мнением

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Ранее сообщалось, что президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис призвал правительство Италии сократить количество команд в Серии А с 20 до 18.

Эту инициативу поддержал "Ювентус". Директор клуба Франциско Кальво заявил:

"Для нас важно, чтобы произошло изменение формата лиги с сокращением профессиональных команд.

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За последние шесть лет "Ювентус" инвестировал почти 500 миллионов евро в Серию B и Lega Pro за покупки игроков и бонусов за развитие".

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