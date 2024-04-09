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Футбол

Феликс: Я думаю, что убедил Бернарду Силву присоединиться к Барсе

Игрок может покинуть Премьер-Лигу

Феликс: Я думаю, что убедил Бернарду Силву присоединиться к Барсе

Фото: Getty Images

    • Вингер "Барселоны" Жоау Феликс рассказал о своем партнере по команде из национальной сборной Португалии Бернарду Силву, который сейчас выступает за "Манчестер Сити".

    "Я думаю, что убедил Бернарду Силву присоединиться к "Барсе", это правда! Но сейчас это зависит не от него".

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    "Он расспрашивал меня о жилье, еде, безопасности… обо всем! Если он придет, "Барса" будет в восторге от Бернарду", — добавил Феликс.

    У Силвы контракт с английским клубом рассчитан до июня 2026 года.

    www.ua-football.com

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