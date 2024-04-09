ИГИЛ грозится провести теракты во время четвертьфинальных матчей ЛЧ

Террористическая организация ИГИЛ («Исламское государство») угрожает провести теракты на играх 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу сезона-2023/24, в том числе на домашних стадионах Реала украинца Андрея Лунина и Арсенала — Александра Зинченко.

Об этом информирует испанское издание Marca.

Ресурс, ответственный за распространение сообщений организации, опубликовал изображения с вооруженным человеком и названиями стадионов, на которых пройдут четвертьфинальные матчи ЛЧ на этой неделе. ; Эмирейтс, Парк де Пренс, Метрополитано и Сантьяго Бернабеу.

На фото написано: «Убить их всех».

По информации Marca, органы безопасности уже проинформировали Реал об угрозе со стороны ИГИЛ. В настоящее время приняты усиленные меры безопасности, поскольку Министерство внутренних дел Испании присвоило этому матчу категорию «с повышенным риском».

Напомним, в 1/4 финала ЛЧ Реал сыграет с Манчестер Сити, ПСЖ — с Барселоной, Арсенал будет принимать Баварию, Атлетико встретится с Боруссией.

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