Кто выиграет Кубок Стэнли, а кто станет MVP плей-офф? Прогнозы на седьмой матч финала

«Флорида» и «Эдмонтон» определят победителя Кубка Стэнли-2024 в седьмом матче

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и вратарь «Флориды» Сергей Бобровский. Фото Jim Rassol, USA Today Sports

Александр Барков. Фото Sam Navarro, USA Today Sports

Коннор Макдэвид. Фото Jim Rassol, USA Today Sports 1/3 Отдел хоккея «СЭ» — о главной битве сезона НХЛ.

25 июня в 3.00 по московскому времени состоится седьмой матч финала Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном». Удастся ли «Ойлерз» выиграть четвертую игру подряд или «Флорида» все-таки возьмет свое, забрав первый трофей в истории?

Михаил Зислис

Искать логику там, где ее нет, — занятие крайне неблагодарное. Вторым темпом объяснить, почему «Эдмонтону» удалось совершить чудо, выиграть три матча и сравнять счет в серии, можно, но это выглядит как подгонка решения задачи под конкретный ответ. Такого сумасшедшего сценария ничто не предвещало еще десять дней назад. Сложно тогда было поверить, что словесная уверенность Криса Кноблауха, Коннора Макдэвида и остальных представителей «Ойлерз» подкреплялась чем-то серьезным, кроме отчаяния обреченных.

Сейчас роли поменялись. Обреченной выглядит именно «Флорида». Команда находится в ситуации, когда до вселенского позора на все времена осталось сделать один неверный шаг. Психологическое состояние игроков и тренеров должно находиться на дне Марианской впадины. Вроде бы все прямые и косвенные признаки говорят в пользу «Эдмонтона». Но в этой ситуации имеет смысл пойти от противного, вспоминая, по какому непредсказуемому сценарию развивалась финальная серия.

О том, что у журналистов, определяющих обладателя «Конн Смайт Трофи», не остается выбора, можно было написать еще после пятого матча. Капитан «Эдмонтона», дважды набрав по четыре очка, стал мощным и чуть ли не единственным аргументом для возвращения своей команды в серию. Его поддержала остальная команда, но у нее нашелся вожак. Для решающей стадии плей-офф это самое ценное. В прошлых раундах Макдэвид тоже был очень результативен. Нынешние 42 очка ставят нападающего в один ряд с канадскими легендами прошлого — Уэйном Гретцки и Марио Лемье. Надо выжить из ума, чтобы отдать предпочтение сейчас кому-то другому. На 99 процентов звание самого ценного игрока достанется Макдэвиду. Иначе вера в человечество резко пропадет. Один процент можно оставить на фантастическую развязку. Например, хет-трик капитана «Флориды» Александра Баркова с голом в овертайме или «сухарь» от Сергея Бобровского как минимум с 35 отраженными бросками.

Фото Sam Navarro, USA Today Sports

Иван Богун

Нужно ли говорить, что после трех побед подряд психологическое преимущество на стороне куражного «Эдмонтона»? Как бы ни закончился финал, «Ойлерз» будут героями в Альберте. Проиграй они седьмой матч, и их не осудят — они уже совершили настоящее чудо. «Флорида» же вместе с Полом Морисом сейчас рискует стать чуть ли не главным лузером в истории.

Впрочем, дело не только в психологии и трясучке «Пантерз». В последних двух матчах появилось стойкое ощущение, что парни из Флориды не знают, как они теперь могут сломить соперника. У «котов» абсолютно не работает большинство, перестали звенеть лидеры, а отыгравший почти весь плей-офф от звонка до звонка Сергей Бобровский уже не выглядит сверхчеловеком. Однако главное — во всех трех проигранных встречах, оказавшись в роли отстающих, «Пантеры» ни разу не дали повода сказать, что они были близки к камбэку. Стоило «Нефтяникам» провести пару ударных отрезков и создать себе преимущество, как парни Мориса моментально сникали и выглядели бесформенной субстанцией.

Нет никаких сомнений — Макдэвид заберет «Конн Смайт Трофи», даже если «Эдмонтон» останется без Кубка Стэнли, и в таком случае он станет первым игроком после Жан-Себастьяна Жигера, ставшим MVP плей-офф будучи хоккеистом проигравшей в финале команды. Когда человек бьет один из некогда «вечных» рекордов Гретцки, по-другому быть просто не может.

Выбирать обладателя трофея будут члены Профессиональной ассоциации хоккейных авторов. И сейчас их предварительное голосование коронует именно Макдэвида. Как бы нам ни хотелось увидеть статуэтку в руках Сергея Бобровского, этот вопрос уже можно считать закрытым.

Артур Хайруллин

Несмотря на то что «Эдмонтон» выиграл три матча подряд, рискну поставить на «Флориду» в решающем матче. Ну неужели «Пантерз» упустят исторический для франшизы шанс? Отдать финальную серию с 3-0 — это будет провал, затмевающий все успехи клуба.

Даже если «Флорида» заберет кубок, Сергею Бобровскому на приз самому ценному игроку плей-офф рассчитывать будет сложно. Все-таки с четвертого по шестой матч он явно не спасал. Так что в случае победы «Пантерз» ставлю на кого-то из пары Барков — Ткачак. Чуть выше оцениваю шансы русского финна. Конечно, есть высокая вероятность, что даже при поражении «Эдмонтона» «Конн Смайт» отдадут Макдэвиду, но триумф «Флориды» должен быть оценен высоко.

Фото Jim Rassol, USA Today Sports

Михаил Скрыль

«Флорида» невероятным образом посыпалась после третьего матча, но я продолжаю верить, что у команды Пола Мориса проснется стойкость духа и она вспомнит, как играла на старте финала. Фактически для «Пантерз» ничего не меняется: одна победа приведет их к чемпионству. После каждого поражения режиссеры трансляций показывали гневные эмоции генменеджера клуба Билла Зито. Уверен, аналогичная обстановка царила в раздевалке, когда «Флорида» начала упускать комфортное преимущество в серии.

Злость рано или поздно должна выплеснуться через край, и если тренеры поймут, как направить ее в правильное русло, то «Пантерз» станут безумно опасны. Верю в победу «Флориды» еще и потому, что Сергей Бобровский не раз показывал, как умеет мобилизоваться на решающие игры. Для него ближайшая встреча с «Эдмонтоном» станет матчем жизни.

Как бы ни завершился финал, сколько бы сейвов ни сделал в седьмом матче Бобровский, обладателя «Конн Смайт Трофи» можно назвать уже сейчас. Коннор Макдэвид провел феноменальный плей-офф. Перед решающей игрой в копилке лидера «Эдмонтона» 42 (8+34) очка за 24 матча. Это с большим отрывом лучший результат в лиге. Макдэвид ведет за собой «Ойлерз» и побил рекорд Уэйна Гретцки по передачам в плей-офф.

Подвинуть легендарного канадца с другой вершины — наибольшее количество очков в Кубке Стэнли — Коннору почти наверняка не удастся. Впрочем, и без этого сложно найти хоккеиста, чей вклад в командные результаты был бы выше, чем у Макдэвида. Семья нападающего уже может готовить место в домашней коллекции под «Конн Смайт».

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