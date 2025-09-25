Токио. Алькарас получил травму, но сумел выиграть свой стартовый матч, Фритц с трудом одолел Диалло, Рууд и Руне прошли во второй круг

На турнире АТР 500 в Токио завершились все матчи первого круга



Токио, Япония • 24-30 сентября • хард • $2,404,500

Действующий чемпион: Артур Фис (Франция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Себастьян Баэс (Аргентина) 6:4, 6:2

Зизу Бергс (Бельгия) – Алехандро Табило (Чили) 1:6, 7:6(2), 7:6(4)

Брэндон Накашима (США) – Джордан Томпсон (Австралия) 6:7(6), 7:6(4), 6:2

Мартон Фучович (Венгрия, Q) – Фрэнсис Тиафо (США, 8) 3:6, 6:1, 7:5

Каспер Рууд (Норвегия, 4) – Синтаро Мотидзуки (Япония, WC) 4:6, 6:1, 6:1

Маттео Берреттини (Италия) – Жауме Мунар (Испания) 6:4, 6:2

Александар Вукич (Австралия, Q) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) 6:4, 3:6, 6:3

Даниэль Альтмайер (Германия) – Денис Шаповалов (Канада, 7) 7:5, 6:3

Дженсон Бруксби (США, PR) – Уго Умбер (Франция, 6) 7:6(4), 6:3

Лучано Дардери (Италия) – Йосихито Нишиока (Япония, WC) 7:6(9), 6:3

Этан Куинн (США, Q) – Алекс Микельсен (США) 7:5, 6:2

Хольгер Руне (Дания, 3) – Хамад Меджедович (Сербия) 7:6(7), 6:1

Сё Симабукуро (Япония, Q) – Томаш Махач (Чехия, 5) 6:3, 7:6(4)

Себастьян Корда (США) – Маркос Гирон (США) 4:6, 6:3, 7:6(4)

Нуно Боржеш (Португалия) – Йосуке Ватануке (Япония, WC) 2:6, 6:4, 6:1

Тэйлор Фритц (США, 2) – Габриэль Диалло (Канада) 4:6, 6:3, 7:6(3)

• Карлос Алькарас за 1,5 часа обыграл Себастиана Баэса и записал на свой счет третью победу в их третьем очном поединке. В пятом гейме первого сета испанец получил неприятную травму и некоторое время сомневался сможет ли продолжить матч. Во втором круге лидер мирового рейтинга сыграет против бельгийца Зизу Бергса.

• Второй сеяный Тэйлор Фритц чуть более чем за два часа сломил сопротивление Габриэля Диалло, одержав третью победу подряд (на прошлой неделе взял верх в матчах против Карлоса Алькараса и Александра Зверева на Кубке Лейвера). Фритц выиграл все три очных поединка против канадца Диалло. Во втором круге Тэйлор встретится с португальцем Нуно Боржешем, которого победил в прошлом году в Делрей-Бич.

• Хольгер Руне взял реванш у Хамада Меджедовича за поражение в Кубке Дэвиса в конце января этого года. Датский теннисист одержал первую победу в рамках АТР-тура, после поражения от Яна-Леннарда Штруффа во втором круге US Open и дальше сыграет против “квалифаера” Этана Куинна.

• Каспер Рууд затратил чуть более 1,5 часов на победу в матче против 106-й ракетки мира. Норвежский теннисист подал 10 эйсов, проиграл два гейма на своей подаче и сделал шесть брейков. Во втором круге Рууд сыграет против итальянца Маттео Берреттини, который в Токио одержал свою первую победу с начала мая этого года.

