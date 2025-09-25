Без шансов. Кременчуг разгромил соперника в матче Кубка Украины

ХК Кременчуг

В четверг стартовал второй тур Кубка Украины по хоккею. Кременчуг, который вчера разгромил Сокол со счетом 5:0, ожидаемо разобрался с Днепром с результатом 7:0.

Дубль оформил 18-летний форвард Вячеслав Андрущенко.

Действующий чемпион Украины выиграл две встречи с общим счетом 12:0 и, по сути, гарантировал себе финал.

Сегодня вечером сыграют Сокол и Одещина, а завтра состоится последний тур группового этапа.

Кубок Украины. 2-й тур

Днепр – Кременчуг 0:7 (0:1, 0:2, 0:4)

Шайбы: 03:12 Геворкян – 0:1, 23:58 Андрущенко – 0:2, 27:57 Брага – 0:3, 47:30 Андрущенко – 0:4, 52:40 Кривошапкин – 0:5, 56:00 Середницький – 0:6, 57:02 Абаджян – 0:7

Вратари: Марач – Захарченко

sport.ua