Ник де Вриз ответил Хельмуту Марко

Ник де Вриз был уволен из AlphaTauri, проведя за команду всего 12 этапов в 2023 году. Приглашение голландского гонщика консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко назвал своей самой большой ошибкой.

В подкасте Cool Room Ник прокомментировал свой опыт выступлений в Формуле 1 и добавил, что постоянно чувствовал прессинг, из-за которого не смог раскрыться в полной мере.

Ник де Вриз: «Было сложно, но я ни на кого не обижаюсь. Я благодарен за предоставленную возможность, ведь сбылась моя детская мечта, хоть и на короткий период. Мне достаточно повезло получить шанс выстроить карьеру в Формуле 1.

Пресса всегда оказывает на гонщика прессинг, но при этом существует и внутренний прессинг. В каждой команде по-разному, но я чувствовал двойной прессинг. Куда бы я ни пошёл, я чувствовал, что за мной постоянно наблюдают. Я не говорю, что пресса меня атаковала, но я 24/7 ощущал, что обо мне пишут и меня обсуждают.

Я шёл по паддоку и знал, что обо мне говорят, и не мог от этого скрыться. Даже если бы я захотел, у меня просто не было выхода. Я старался игнорировать внешний фон, перестал читать новости, но всё равно знал, что это никуда не исчезло.

Со второго уик-энда я начал слышать всякие разговоры. Каждый раз, когда я приезжал на трассу, мне приходилось отвечать на вопросы на одну и ту же тему, и это не помогало максимально раскрыть свои возможности».

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