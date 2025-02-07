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Бокс

Уоррен нашел другого соперника для Дюбуа вместо Усика. Это друг Александра

Уоррен нашел другого соперника для Дюбуа вместо Усика. Это друг Александра

Sky Sports

Известный промоутер Фрэнк Уоррен хочет провести бой между чемпионом мира в хевивейте Даниэлем Дюбуа и ветераном супертяжелого веса Дереком Чисорой.

«Будущий бой между Валлином и Чисорой будет отборочным, а организация IBF решит, что делать дальше. Было бы здорово, если бы Чисора провел свой 50-й бой за титул чемпиона мира, шикарный финал. Если Дюбуа одолеет Паркера, а Чисора – Валлина, то я постараюсь организовать их бой», – сказал Уоррен.

Ранее Турки Аль-Шейх рассказал, что ему интересна организация боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

sport.ua

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