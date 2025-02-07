Уоррен нашел другого соперника для Дюбуа вместо Усика. Это друг Александра

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Известный промоутер Фрэнк Уоррен хочет провести бой между чемпионом мира в хевивейте Даниэлем Дюбуа и ветераном супертяжелого веса Дереком Чисорой.

«Будущий бой между Валлином и Чисорой будет отборочным, а организация IBF решит, что делать дальше. Было бы здорово, если бы Чисора провел свой 50-й бой за титул чемпиона мира, шикарный финал. Если Дюбуа одолеет Паркера, а Чисора – Валлина, то я постараюсь организовать их бой», – сказал Уоррен.

Ранее Турки Аль-Шейх рассказал, что ему интересна организация боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

sport.ua