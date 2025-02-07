Абу-Даби. Бенчич победила четвёртую ракетку мира Рыбакину и сыграет в финале против Крюгер

На турнире WTA 500 в ОАЭ завершились полуфинальные матчи



Абу-Даби, ОАЭ • 3-8 февраля • хард • $1,064,510

Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахстан)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Белинда Бенчич (Швейцария, WC) – Елена Рыбакина (Казахстан, 1) 3:6, 6:4, 6:4

Эшлин Крюгер (США) – Линда Носкова (Чехия) 7:6(2), 6:4

Белинда Бенчич впервые с апреля 2023 года обыграла соперницу из топ-5 рейтинга. Это вторая победа швейцарки в трёх матчах против Рыбакиной. Бенчич сыграет 19-й финал в карьере и будет бороться за девятий титул.

Эшлин Крюгер во второй раз в карьере вышла в финал на уровне Тура. В 2023 году американская теннисистка стала чемпионкой на турнире WTA 250 в Осаке.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua