Примера. Райо Вальекано – Вальядолид 1:0. Закономерная победа лидера

Программу 23-го тура Примеры открывал поединок "Райо Вальекано" и "Валядолида". Весь матч прошел при игровом и территориальном преимуществе хозяев, борющихся за место в еврокубках.

Воплотить свое преимущество хозяева смогли во втором тайме, когда отличился Альваро Гарсия. "Райо Вальекано" имел еще несколько случаев отличиться, но до конца матча счет так и не изменился.

После победы "Райо Вальекано" закрепился на 6 позиции с 35 очками, а "Вальядолид" замыкает турнирную таблицу с 15 очками.

Примера. 23-й тур

Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

Райо Вальекано – Вальядолид 1:0

Гол: А. Гарсия, 71

Райо Вальекано: Баталья – Рациу (Баллиу, 86), Лежен, Мумин, Чаваррия – Сисс (Валентин, 46), Лопес (Диас) – Де Фрутос (Эмбарба, 83), Паласон (Трехо, 83), Гарсия – Камельо (Гвардиола, 20).

Вальядолид: Хейн – Канделла (Мачис, 78), Санчес (Азну, 58), Айду, Торрес – Никичер, М.А. Мартин, Ко. Перес – Чуки (Гриллич, 66), Маркос Андре (Латаса, 78), Ануар.

Предупреждения: Сисс, 13, где Фрутос, 56 – Маркос Андре, 29, Азну, 69.

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