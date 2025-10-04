Стелла: Повторяется то, что мы наблюдали в Канаде и Баку

По словам Андреа Стеллы, руководителя команды McLaren, результаты сегодняшней квалификации объясняются не только тем, что Red Bull Racing и Mercedes явно прибавили, но и особенностями конфигурации сингапурской трассы.

Андреа Стелла: «Мы начали квалификацию с намерением бороться за поул, но теперь видим, что на трассе такой конфигурации машины других команд более конкурентоспособны. Повторяется то, что мы наблюдали в Канаде и Баку, где тоже частые торможения, а также кочки и поребрики.

Как обычно, мы что-то отыгрываем в средней фазе поворотов, но здесь эта стадия слишком короткая. На трассе Марина-Бей доминируют такие факторы, как торможение и эффективное сцепление ведущих колёс при разгонах, и похоже, что у нас некоторые сложности из-за кочек и поребриков.

Гонщики дают комментарии, очень похожие на те, что мы слышали в Канаде и Баку, т.е. на тех трассах, где наша машина была не самой быстрой. И здесь это повторилось.

Но есть и некоторые другие моменты, они связаны с тем, что в этом году мы имеем дело с новой передней резиной, а Ландо Норрис с самого начала сезона отмечал, что ему трудно добиться от передней части машины эффективной работы.

Год назад нашим гонщикам было намного комфортнее пилотировать на сингапурской трассе. Но на этот раз они были недовольны поведением передних шин начиная с первой тренировки. На резине составов Hard и Medium это проявлялось меньше, но при работе с мягкими шинами дело обстояло именно так.

Тем не менее мы получили важную информацию, которая нам пригодится – команда продолжает учиться и двигаться вперёд. Всё-таки в Гран При Сингапура мы стартуем с неплохих позиций и уверены, что упорная работа и тщательная подготовка, которой займёмся сегодня, позволит нам в воскресенье бороться за подиум или даже за победу».

