Янник Синнер – в ответ на критику Зверева: “Мы с Карлосом не делаем корты, мы просто стараемся адаптироваться к каждой ситуации”

Вторая ракетка мира ответил на вопросы журналистов после выхода в третий круг «Мастерса» в Шанхае



Янник Синнер успешно начал защиту титула на турнире в Шанхае, обыграв Даниэля Альтмайера. Это была его 59-я победа в 75-м матче на хардовых «Мастерсах».

– Янник, можете ли вы подытожить матч?

– Первый матч всегда непростой, так что я очень рад пройти дальше. Даниэль очень сложный соперник, талантливый игрок, он может показывать очень мощную игру. Я просто старался оставаться ментально в правильном состоянии. Когда мне удалось дважды сделать брейк в начале сета, это дало уверенность в собственной подаче и помогло довести матч до конца. Я очень доволен.

– Сегодня вы очень хорошо подавали. Соперник имел лишь два брейк-поинта в восьмом гейме. Вы выиграли 88% очков на первой подаче. Как бы вы оценили свою игру?

– Да, это был хороший день на подаче. Как я уже говорил, когда делаешь брейк на старте сета, подавать становится легче. Я хорошо отыграл несколько брейк-поинтов. Вторая подача тоже была достаточно тяжелой для соперника. Да, я очень доволен. Первый матч никогда не бывает простым, особенно когда нет много времени на адаптацию, так что я очень счастлив.

– Завтра вечером вы сыграете во время ночной сессии после Новака Джоковича. Это будет настоящий праздник для фанов.

– Да, это здорово. Очевидно, что возвращение Новака сюда – это отличная новость для фанов. Я все еще в начале своей карьеры, но очень рад выйти на корт после него. Для фанов это отличная возможность увидеть хороший теннис сразу в двух матчах. Жаль, что Карлос не смог приехать, ведь чувствую, что именно он тот игрок, которого люди хотят видеть на турнирах. Но все равно здорово, что здесь есть Новак, я и многие другие игроки.

– Александр Зверев после своего матча сказал, что организаторы адаптируют корты, делая их медленнее, чтобы это было на пользу вам и Карлосу Алькарасу. Что вы об этом думаете?

– Знаете, мы с Карлосом не делаем корты. Это не наше решение. Мы стараемся адаптироваться к каждой ситуации. Я чувствую, что каждая неделя немного разная. Я играл очень хорошо даже на более быстрых кортах. Но, разумеется, я не делаю эти корты. Я лишь пытаюсь адаптироваться и играть свой лучший теннис и все.



