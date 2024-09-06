Марко: У нас был готов контракт для Ландо Норриса

Советник Red Bull Хельмут Марко в подкасте Inside Line рассказал, что его команда вела переговоры с Алонсо и была близка к подписанию контракта с Норрисом.

Хельмут Марко: «Мы вели серьёзные переговоры, у нас был готов контракт для Ландо с Toro Rosso. К сожалению, в McLaren узнали об этом, а в его контракте был пункт, ограничивший наше сотрудничество.

До того, как мы начали побеждать, не знаю точно, в каком году, в 2008-м или около того, мы разговаривали с Фернандо Алонсо, но он не воспринял нас всерьез. Думаю, поэтому ничего не вышло. Но мы гордимся двумя нашими чемпионами мира, Феттелем и Ферстаппеном».

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