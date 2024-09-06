US Open. Пегула впервые сыграет в финале турнира Grand Slam и будет бороться за титул в матче против Соболенко

В женской сетке Открытого чемпионата США известна финальная пара

Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $30,329,000

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Арина Соболенко (-, 2) – Эмма Наварро (США, 13) 6:3, 7:6(2)

Джессика Пегула (США, 6) – Каролина Мухова (Чехия) 1:6, 6:4, 6:2

Джессика Пегула второй раз сыграла против Каролины Муховой и вновь победила ее, проиграв первый сет (их первый поединок состоялся за неделю до старта US Open, на турнире в Цинциннати). По ходу игры американка уступала 1:6, 0:2, после чего взяла 12 из 16 сыгранных геймов.

30-летняя Пегула впервые сыграет в финале турнира Grand Slam, дебютировав на стадии полуфинала. Американская теннисистка проведёт свой 14-й финал на уровне WTA-тура и будет бороться за седьмой титул. В этом году она выиграла турниры в Берлине (WTA 500) и Торонто (WTA 1000), а также стала призером в Цинциннати (WTA 1000).

В финале соперницей Джессики Пегулы станет “нейтральная” Арина Соболенко, которая победила в своем полуфинале другую американскую теннисистку Емму Наварро – 6:3, 7:6(2).

За неделю до старта на US Open Пегула проиграла Соболенко в финале турнира в Цинциннати. Общий счет их противостояния – 5:2 в пользу Соболенко.

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