Уэльс – Турция. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 06.09.2024

Команды с характером. Но одна из них – не всегда

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

Лига наций

Группа 4 Лиги B

6 сентября, 21:45. "Кардифф Сити Стедиум" (Кардифф)

Главный арбитр: Рохит Сагги (Норвегия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 4

Валлийцы и турки встречались в прошедшем отборе на Чемпионат Европы. Тогда по сумме двух матчей была сильнее команда Монтеллы. Теперь участники 1/4 финала Евро-2024 после небольшой паузы попытаются как минимум повторить достижения против команды, которая летом играла лишь товарищеские матчи.

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Новости Уэльса

И откровенно эти поединки подопечные тогда еще Роба Пейджа провалили. Сначала сыграли 0:0 с карликовым Гибралтаром. А потом уступили 0:4 Словакии. Однако по поводу второго матча есть определенное оправдание: отсутствие мотивации. Словаки готовились к Евро, в то время как Уэльс – к отпуску. Очевидно неравные условия.

Это были финальные матчи для Роба Пейджа во главе команды. По ходу своей работы он лишился приставки и. о., но дела после этой формальности пошли только вниз. Ему нашли замену. Теперь главным тренером сборной является Крэйг Беллами. Известен больше выступлениями в клубах АПЛ, чем тренерскими достижениями. Да и эта работа – первая во главе взрослой команды. И дебютный соперник – явно не из самых легких.

Новости Турции

У "лунных звезд" лето было явно более яркое, чем у сегодняшнего соперника. Они победили Грузию и Чехию в группе на Евро, но прямо без шансов провалились против Португалии. В том числе и поэтому на матч 1/8 финала против Австрии именно турки были андердогами. И в итоге удивили, одержав победу над мощным коллективом Ральфа Рангника.

В четвертьфинале с Нидерландами турки даже вели в счете, а в определенных отрезках – и в игре. В итоге уступили, но все же стали одной из восьми сильнейших команд Европы не "потому что карты так сложились", а потому что результаты и игра это позволили. Теперь же турки будут покорять дивизион B группы Лиги наций, куда поднялись в прошлом сезоне из дивизиона C.

Последние пять матчей Уэльса и Турции

Последние пять личных встреч хозяев

09.06.24. Словакия – Уэльс 4:0 (ТМ)

06.06.24. Гибралтар – Уэльс 0:0 (ТМ)

26.03.24. Уэльс – Польша 0:0 (пен. 4:5) (Отбор на Евро-2024, плей-офф)

21.03.24. Уэльс – Финляндия 4:1 (Отбор на Евро-2024, плей-офф)

21.11.23. Уэльс – Турция 1:1 (Отбор на Евро-2024)

Последние пять личных встреч гостей

06.07.24. Нидерланды – Турция 2:1 (ЧЕ-2024)

02.07.24. Австрия – Турция 1:2 (ЧЕ-2024)

26.06.24. Чехия – Турция 1:2 (ЧЕ-2024)

22.06.24. Турция – Португалия 0:3 (ЧЕ-2024)

18.06..24. Турция – Грузия 3:1 (ЧЕ-2024)

Последние пять личных встреч между командами

21.11.23. Уэльс – Турция 1:1 (Отбор на Евро-2024)

19.06.23. Турция – Уэльс 2:0 (Отбор на Евро-2024)

16.06.21. Турция – Уэльс 0:2 (ЧЕ-2020)

20.08.97. Турция – Уэльс 6:4 (Отбор на ЧМ-1998)

14.12.96. Уэльс – Турция 0:0 (Отбор на ЧМ-1998)

Ставки и коэффициенты на матч Уэльс – Турция

2.74 3.24 2.85 Узнать больше

Прогноз на матч Уэльс – Турция от UA-Football

Индивидуально турки более интересны. У них в составе молодые звезды Гюллер и Йылдыз из "Реала" и "Ювентуса". Опытные представители топ-чемпионатов Чалханоглу, Озкан. Также множество футболистов из стамбульских клубов: лидеров Суперлиги и участников еврокубков. У Уэльса все сконцентрировано вокруг чемпионатов в Великобритании. Именно из АПЛ есть несколько представителей. Но звезд уровня Гарета Бэйла нет. Разве можно выделить Бреннана Джонсона из “Тоттенхэма”, однако пока он более перспективен, чем активно полезен.

В обеих команд очень сильный характер. У Уэльса он больше проявляется в обороне, а в Турции – в агрессивных атаках. Потому будет борьба до последней секунды. И вряд ли определится победитель. Прогноз: ничья.

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