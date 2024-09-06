Деревянченко рассказал, сколько времени займет его восстановление

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Украинский суперсредневес Сергей Деревянченко (15-6, 10 КО) рассказал, сколько времени займет его восстановление после травмы, которую он получил в бою против Кристиана Мбилли (28-0, 23 КО).

«Я был уверен, что выиграю у Мбилли, ведь соперник был проходной. Но травма руки в корне изменила картину боя. На данном этапе сложно прогнозировать, сколько именно мне потребуется времени для восстановления. У каждого свой организм. Операция прошла успешно, дальше реабилитация – до 6 месяцев. Я буду делать все от меня зависящее, чтобы грамотно восстановить руку», – сказал 38-летний Деревянченко.

Отметим, что Сергей во время поединка получил разрыв бицепса, но отказался от прекращения боя. Все трое судей отдали победу Мбилли.

sport.ua