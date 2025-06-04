Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это великий боксер, он точно будет в зале славы»

Известный американский боксер Флойд Мейвезер высказался о бывшем чемпионе мира в восьми категориях Мэнни Пакьяо.
«Лучшим бойцом, с которым я когда-либо дрался, был, пожалуй, Мэнни Пакьяо.
Это благодаря его движениям. Он невероятный боец, и я понимаю, почему он выиграл столько боев. Мэнни точно попадет в зал славы. Он просто умеет делать четкие движения», – сказал Мейвезер.
В 2015 году Мэнни Пакьяо уступил единогласным решением судей Флойду Мейвезеру после 12-раундового поединка.
Ранее легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена.