Другович готов пожертвовать Ле-Маном

Вопрос с участием Лэнса Стролла в Гран При Канады пока не решён – он только что перенёс операцию, не решён вопрос и с его заменой.

Два резервных пилота Aston Martin – Фелипе Другович и Стоффель Вандорн во время канадского уик-энда будут участвовать в «24 часах Ле-Мана», но в эфире бразильской телекомпании Band Другович заявил, что готов пожертвовать Ле-Маном ради Формулы 1.

Фелипе Другович: «На данный момент я точно не знаю, как всё будет происходить дальше. Решение ещё не принято.

Сейчас мы, прежде всего, должны пожелать Лэнсу всего наилучшего. Если же говорить обо мне и Ле-Мане, то моим приоритетом всегда была Формула 1, и с этой точки зрения ничего не изменилось. Я готов сесть за руль, если команда меня пригласит».

Фелипе Другович – чемпион Формулы 2 2022 года – три года исполняет обязанности резервного пилота Aston Martin, но выезжал только на тестах и свободных заездах.

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