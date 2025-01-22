Кевин Магнуссен продолжит сотрудничество с Haas в 2025-м

Руководитель Haas Айо Комацу рассказал, что Кевин Магнуссен продолжит сотрудничество с командой в новом сезоне Формулы 1.

Датчанин будет участвовать в тестах TPC (Testing of Previous Cars) на машине двухлетней давности. Результаты Магнуссена на этих тестах команда будет использовать в качестве ориентира для своих новых гонщиков Эстебана Окона и Оливера Бермана.

Кроме того, Кевин будет работать для Haas на симуляторе Toyota, который японский автопроизводитель предоставил команде в рамках технического партнёрства.

«Кевин будет участвовать в отдельных тестах TPC и работать на симуляторе», – подтвердил Айо Комацу.

Помимо этого в Haas продолжают переговоры с Магнуссеном о контракте резервного пилота. В команде хотят, чтобы Кевин приезжал на те этапы Формулы 1, которые не пересекаются с его программой участия в гонках на выносливость.

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