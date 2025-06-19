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Автоспорт

Итальянский политик советует доверить Ferrari Бриаторе

Итальянский политик советует доверить Ferrari Бриаторе

Иньяцио Ла Русса, ветеран итальянской политики, всегда примыкавший к правым, а ныне занимающий пост президента парламента республики, считает, что если Флавио Бриаторе доверить руководство командой Ferrari, то он бы неплохо справился.  

Об этом Ла Русса заявил, принимая участие в политической программе итальянского Radio Rai: 

«Флавио – мой хороший друг. Всё, за что он берётся, у него отлично получается. Впрочем, сейчас Ferrari в таком положении, что даже если назначить самого замечательного менеджера, не думаю, что этого будет достаточно. 

В отличие от моего сына, я мало имею дела с моторами, но полагаю, что вопрос намного глубже, чем просто смена руководителя команды. Однако Флавио мог бы стать тем человеком, который способен взяться за серьёзные реформы. Он способен не только добиваться прогресса, но и достигать конечного результата». 

Бриаторе в этом году исполнилось 75, на разных этапах карьеры он руководил командой из Энстоуна, у которой за минувшие три десятилетия несколько раз менялись названия: сначала это была Benetton, затем стала Renault, но после «сингапурских событий» 2008 года и скандала из-за подтасовки результатов, разразившегося годом спустя, он на несколько лет был отлучён от Формулы 1. Но потом всё-таки вернулся в паддок и теперь фактически стал руководителем Alpine F1.

В Ferrari он никогда не работал, но поскольку сейчас итальянская команда переживает очередной кризис, то не стоит удивляться, что звучат самые различные мнения насчёт того, что делать, чтобы исправить положение. 

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