Нико Хюлкенберг: В 2025-м нам придётся непросто

Нико Хюлкенберг выступал за Sauber в 2013-м, и в следующем году вернётся в слабейшую на сегодняшний день команду, которая скоро перейдёт к Audi и получит статус заводской. Но Нико понимает – в ближайшей перспективе придётся непросто.

Нико Хюлкенберг: «В нашем спорте очень высокая конкуренция, все максимально выкладываются, и вернуться в эту борьбу непросто. В Alpine и Aston Martin наверняка прибавят в следующем сезоне, а нам будет тяжело. Предстоит многое сделать, но все настроены позитивно.

Я почти не знаком со своим будущим напарником Габриэлем Бортолето, но я следил за его выступлениями в Формуле 2. С первого раза стать чемпионом Формулы 3, а потом и Формулы 2 – это дорогого стоит. Прошло много времени с тех пор как это случалось в прошлый раз. Габриэль – очень перспективный гонщик».

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