«Не если, а когда». Усик рассказал, собирается ли завершать карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский чемпион Александр Усик (22–0, 14 КО) дал интервью накануне реванша с британцем Тайсоном Фьюри (34–1–1, 24 КО), в котором рассказал о завершении карьеры:

– Когда ты проведешь этот поединок, если ты победишь, то чувствуешь, что тебе больше не будет с кем драться?

– Не «если», а «когда».

– Ладно, «когда». Значит ли это, что ты можешь повесить перчатки на гвоздь и снова стать игроком украинской Премьер-лиги и забивать голы в футболе? Ждут ли тебя еще бои?

– Я планирую боксировать дальше. Я буду продолжать тренироваться. Возможно, отдохну 3-4 месяца. Очень хочу поиграть за команду «Полесье». Потом вернусь в боксерский зал.

– С кем хочешь драться после Фьюри?

– Не знаю.

– Турки Аль-Шейх говорил, что хотел бы трилогию. Что ты думаешь по этому поводу?

– Это желание Турки.

Украинский чемпион Александр Усик (22–0, 14 КО) и британский претендент Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО) проведут реванш 21 декабря в Эр-Рияде. Ранее сообщалось, что известные профессионалы озвучили прогнозы на предстоящий бой.

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