Ждут сенсации? В Британии уверены, что Фьюри нокаутирует Усика

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Британские болельщики уверены, что соотечественник Тайсон Фьюри одержит досрочную победу в поединке с украинским чемпионом Александром Усиком.

Специалисты отмечают, что 50% всех ставок в Британии приходится именно на победу нокаутом Фьюри. Представитель букмекерской конторы Ли Фелппс заявил:

«Остался всего месяц до поединка Усика и Фьюри. Болельщики верят, что британский боксер завершит досрочно эту встречу. Они хотят видеть, как Тайсон будет мстить за поражение в прошлой встрече. Публика не хочет видеть все 12 раундов. Самый популярный прогноз в нашей стране – победа Фьюри нокаутом в пятом раунде».

Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Британский претендент попытается отобрать у чемпиона из Украины титул чемпиона мира по версиям WBC, WBO и WBA.

Накануне поединка Фьюри напомнил болельщикам, что до боя остался всего месяц.

sport.ua