Дерек ЧИСОРА: «Усик хотел победить Фьюри, а Тайсон был не готов к бою»

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Ветеран хевивейта Дерек Чисора (34-13, 23 KO) прокомментировал бой между Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

«Это был замечательный поединок. Я смотрел его с рингсайда. Усик победил заслуженно. Мы хотели, чтобы Фьюри стал победителем боя, но этого не произошло, потому что Тайсон был не готов. Усик наоборот, хотел победить и сделал это. Александр ранее говорил, что еще в 2012 начал готовиться к бою с Фьюри, это очень сильные слова. Усик прекрасно боксировал. Единственное, что меня удивило, это то, что рефери очень долго отсчитывал нокдаун», – сказал Чисора.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua